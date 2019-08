Im Eilzugtempo Richtung Japan

„Es macht einfach Spaß, mit hoher Geschwindigkeit durch die Gegend zu fahren.“ Bis zu 90 Stundenkilometer gehen sich bergab locker aus. Daheim in Rainbach im Bezirk Schärding ist es rundherum hügelig, hier holt er sich seine spezielle Stärke. Sobald es im Rennen bergauf geht, enteilt er der Konkurrenz.

Profi seit 2011

2011 entschied sich Ablinger, auf Profi umzusatteln. Bei den Paralympics in London im folgenden Jahr gewann er Gold im Straßenrennen und Silber im Zeitfahren. 2016 in Rio kam Silber auf der Straße dazu. Vier WM-Medaillen, eine in Gold und drei in Bronze, komplettieren die Sammlung. Hinter den Erfolgen steht ein starkes Team.Mit Christoph Etzelstorfer arbeitet Ablinger bereits seit elf Jahren zusammen, er entwirft den Trainingsplan. Für Fitness und Ernährung ist Markus Kinzlbauer verantwortlich, Christoph Kohlbauer für Physiotherapie, Bernhard Streif für das Mentale, Schwägerin Irmi Ablinger und Robert Wier für das Mediale. „Und ohne funktionierende Familie würde es ohnehin nicht gehen“, sagt Ablinger: „Sie gibt mir Rückhalt.“

Mehrere Sponsoren

Seit eineinhalb Jahren ist er beim Heeresleistungszentrum Linz angestellt, dazu kommen Sportförderungen und Sponsorengelder. Die Stiftung der Brauerei Baumgartner in Schärding unterstützt ihn seit Jahren. Eine Saison verschlingt rund 40.000 €, exklusive Fahrgerät. Drei davon stehen daheim in der Garage, ein Rennbike kostet alles in allem rund 17.000 €. Ludwig Kickinger, ein guter Freund, bastelt zurzeit an einem neuen Carbon-Rad, das im Windkanal optimiert wird. Und Ablinger selbst arbeitet extrem hart. Zweimal am Tag wird trainiert, entweder in der Kraftkammer oder auf dem Rad. An die 16.000 Kilometer stehen in dieser Saison bereits auf dem Tacho. Es werden noch einige dazu kommen.

Autor: Gerhard Marschall