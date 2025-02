Illegale Moschee in Traun geschlossen: Bescheid von Behörde bestätigt

Denn, und das betont Koll explizit: "Wir haben eine sehr gute Gesprächsbasis mit den islamischen Vereinen in Traun." Das wolle Koll aufrecht erhalten, denn er ist überzeugt: "Von den islamischen Kulturvereinen geht keine Radikalisierungsgefahr aus."

Diese seien vielmehr daran interessiert, ihren Glauben zu pflegen. Wiewohl er anmerkt: "Die von mir gewünschten Lehrbücher, die der Verein Dawa verwendet, habe ich bis heute nicht bekommen."

"Viele Konvertierungen"

Der hohe Migrationsanteil und der hohe Anteil an muslimischen Kindern in den Schulen in Traun sei nicht zuletzt aufgrund dieser Thematik zuletzt auch wieder genauer beleuchtet worden. "Beim Zuckerfest (Ende des Ramadan, Anm.) sind in machen Schulen 70 Prozent der Kinder abwesend", erläutert Koll.

Man habe zuletzt auch gemerkt, dass viele Kinder zum Islam konvertieren. Man brauche mehr und gut ausgebildetes Personal, um diese Thematik, auch was das Erlernen der deutschen Sprache betrifft, besser bewältigen zu können.