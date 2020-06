„Ich war nie besonders schräg“

Noch schneller, nämlich in Sekunden, mutiert der fast schüchtern wirkende Privatmensch in eine wahre Rampensau. Am Freitag zeigte er im Linzer Posthof, was dem jungen Publikum beim zu früh verstorbenen Freddie Mercury verpasst hat. Sein exaltiertes Auftreten, die 80er-Jahre-Tanzschritte, zynische Monologe und das „Hoit de Goschn", das er ins Publikum brüllt, wenn einer unaufmerksam zu werden droht, verfehlen ihre Wirkung nie. Der Posthof kochte förmlich. „Die Show ist alles. Heute identifizieren sich die Massen nicht mehr so stark mit Musik. Trotzdem wollen sie etwas geboten bekommen", weiß der Entertainer. Seinem Konzept bleibt Austrofred treu: Zum Playback von Queen-Hits singt er Austropop-Texte, ausgeborgt bei Wolfgang Ambros, Reinhard Fendrich und Georg Danzer. So wird aus „Another one bites the dust" der Austrofred-Kracher „Eich Dodln gib i Gas".