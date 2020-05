„Ich habe ein ABBA-Trauma“

Der legendäre Ball der Johannes-Kepler-Universität fand heuer unter dem Motto „ ABBA, Twinni, Disco Fever“ statt. Eine Gelegenheit, um in Erinnerungen an die wilden Siebziger zu schwelgen. Das ließen sich Absolventen wie Landeshauptmann Josef Pühringer, WKOÖ-Präsident Rudolf Trauner und Ludwig Scharinger, Generaldirektor der Raiffeisenlandesbank und Vorsitzender des Universitätsrats, nicht zwei Mal sagen.

Im knallgelben Anzug, brauner Strickkrawatte und Koteletten bis zum Kinn machte der Landeshauptmann in den 70er-Jahren die Discos unsicher, erzählte er heiter: „Ich war damals schon in der jungen ÖVP aktiv, aber das Feiern ist nicht zu kurz gekommen.“ Am Tanzparkett legte er mit Landesrätin Doris Hummer, ganz in Pink, eine flotte Sohle hin. Trauner schwärmte über die Zeit, in der er als junger Student mit langen Haaren zur Musik der Rolling Stones tanzte und alles „noch viel lockerer“ war.