„Ich habe die Branche überlebt“

Die Trackshittaz mitgerechnet, wurden bisher acht Oberösterreicher zum Eurovision Song Contest geschickt. Die Lust an der Musik haben sich alle bewahrt, nur die inzwischen 31-jährige Bobbie Singer alias Tina Schosser aus Buchkirchen, die 1999 in Jerusalem sang, ist untergetaucht.

Waterloo (1976 in Den Haag) lebt in Schleißheim bei Wels und ist immer noch ein Showman, wie er im Buche steht. Wilfried, der 1988 den letzten Platz in Dublin machte und daraufhin gnadenlos von der Presse zerrissen wurde, ist nach Niederösterreich gegangen. Mit seiner Gattin betreibt er den Kulturverein in Pressbaum.

Bettina Soriat (1997 in Dublin) ist Entertainerin und arbeitet in Wien an ihrem Showprojekt „Gudrun“. Manuel Ortega (2002 in Tallinn) und Eric Papilaya (2007 in Helsinki) leben ebenfalls in Wien und melden sich bald mit neuer Musik zurück.

Global Kryner, 2005 im Semifinale in Kiew ausgeschieden, tourt mit „Neuer Volksmusik“ hauptsächlich durch Deutschland. Frontsängerin Sabine Stieger lebt seit Kurzem in Hamburg und tritt als Singer-Songwriterin „ Samy Jones“ auf.