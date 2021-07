Heute lebt Süsser in Scharnstein, sagt "Griaß di" und liebt Tafelspitz mit Semmelkren. In seiner neuen Heimat Oberösterreich fühlt er sich pudelwohl: "Ich bin eben ein Landei und stehe dazu." Seit knapp sieben Jahren leitet der gerngebuchte Eventkoch und Kochkursleiter ein Studio in Scharnstein und ist auf LT1 mit seiner Show " Süsser am Samstag" zu sehen. An der oberösterreichischen Küche schätzt er die Bodenständigkeit.

"Man sieht mich eher im Gasthaus als in Sternerestaurants, denn auf Pinguine hab ich keinen Bock." Für klare Worte wie diese ist Süsser auch in der RTL2-Sendung "Die Küchenprofis" bekannt geworden, wo er maroden Restaurants unter den Augen von rund 1,6 Millionen Fernsehzuschauern auf die Beine hilft.

"Jeder Depp glaubt, er kann in der Gastronomie herumhopsen. Für mich ist das ein Ehrenberuf, älter noch als die Prostitution und da hat man einen Ruf zu verteidigen", so der Spitzenkoch, der seinem beachtlichen Ruf als "Revoluzzer" der Gastroszene gerecht wird.