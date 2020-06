Hund biss Pensionisten in den Penis

Mit einem dicken Verband ums Gemächt sitzt Sigmund Graf am Donnerstag daheim auf seiner Couch und kann über seinen Unfall tatsächlich schon schmunzeln. Ein freilaufender Hund hatte ihn am Montag in der Linzer Altstadt angefallen und ihn dabei schwer verletzt. Der Reißzahn bohrte ein Loch in seinen Penis, die Hoden lagen frei und von der Vorhaut ist nichts mehr übrig, sagt der 61-Jährige. „Jetzt bin ich halt beschnitten, aber damit kann ich leben.“