Bei der Hospizversorung in OÖ ziehen alle an einem Strang

Zusätzlich zu den Palliativabteilungen der Krankenhäuser und den mobilen Hospiz- und Palliativteams betreibt die St. Barbara Hospiz GmbH derzeit zwei stationäre Hospize in Linz und Ried im Innkreis mit insgesamt 16 Plätzen - zehn in Linz und sechs in Ried.

Noch heuer soll in Linz die erste Tageshospizeinrichtung eröffnen. Für 2025 steht mit einem stationärem Hospiz und Tageshospiz in Vöcklabruck der dritte Standort in Oberösterreich am Plan.

Alle Krankenhausträger

Weitere Standorte sollen weiters in Wels und in Steyr eröffnet werden. Ermöglicht wird dies mit einer Zusammenarbeit aller Krankenhausträger in Oberösterreich, dem Roten Kreuz und dem Land Oberösterreich.