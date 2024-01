Nach Home Invasion in OÖ auf Landesrat: Weitere Festnahme

Drei Verdächtige in U-Haft

Zwei dringend Tatverdächtige - ein 46-jähriger Nordmazedonier und ein 42-jähriger Deutscher - seien bereits vor einigen Monaten festgenommen worden. Die Männer, die über internationale Haftbefehle ausgeliefert wurden, befinden sich Ried im Innkreis in Untersuchungshaft, hieß es in den OÖN. DNA-Spuren am Tatort hätten die beiden, die bereits einige Vorstrafen haben, überführt. Der Abgleich mit einer internationalen Datenbank habe zum Treffer geführt. Der dritte Einbrecher werde noch gesucht.

Allerdings wurde noch ein 29-jähriger Innviertler als mutmaßlicher Mittäter ausgeforscht und in U-Haft genommen. Er wird verdächtigt, das Trio angestiftet und entscheidende Hinweise für die Tat gegeben zu haben. Im Falle einer Anklage wegen des Verbrechens des schweren Raubes drohen Haftstrafen zwischen fünf und 15 Jahren. Näheres wird die Landespolizeidirektion und die Staatsanwaltschaft Ried um 14 Uhr in einer Pressekonferenz in Linz mitteilen.