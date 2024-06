Holy Hydra in der Filialkirche Gmunden: Tanzen vor dem Altar

2023 fand „Holy Hydra“ in einer Kirche in Temeswar, Rumänien, statt

Feiern zwischen den Kirchenbänken, Kunstschaffenden im Altarraum Platz geben, Konzerte von der Kanzel: „Holy Hydra“ ist ein Event-Format der besonderen Art. Am Freitag, 14. 6., bespielt der Linzer Kulturverein Die Hydra im Rahmen der Europäischen Kulturhauptstadt 2024 die Filialkirche Gmunden-Ort.

Die Menschen dahinter wissen, was sie tun. Fünf Mal war in den vergangenen Jahren die Stadtpfarrkirche in Urfahr Austragungsort für „Holy Hydra“, auch im Ausland war der Kulturverein mit diesem speziellen Projekt schon unterwegs, unter anderem in Temeswar, Rumänien.

Ein heiliger Raum „Wir sind uns bewusst – unabhängig davon, ob wir selbst religiös sind oder nicht –, dass eine Kirche für viele ein heiliger Ort ist. Das ist keine Lagerhalle, in der wir eine Party schmeißen, sondern ein spezieller Raum, dessen Besonderheit wir herausstreichen wollen“, sagt Anna Friedinger vom Hydra-Team.

© Die Hydra Schülerinnen der HAK Gmunden sind am Projekt beteiligt

Was passiert denn nun also am 14. 6.? In das Projekt waren Schülerinnen und Schüler der HAK Gmunden eingebunden, sie brachten Ideen und Vorschläge, sind auch an der Umsetzung beteiligt. „Holy Hydra“ ist ein durchkuratierter Abend, der im Garten vor der Kirche mit DJs beginnt. Drinnen geht es zu Beginn sphärisch und mit Tanz weiter. Eines der Highlights ist der Auftritt von Ausnahmemusiker Oskar Haag. E:K:V, die Experimentelle Klangfokussierte Versuchsanordnung, werden die Orgel elektronisch einbinden, danach läuft es hinein in die Partynacht.

© Christoph Liebentritt Oskar Haag

„Wir stellen nicht einfach Bands in eine Kirche, sondern das sind Kunstschaffende, die die Kirche in ihren Auftritten mitdenken“, sagt Anna Friedinger. Wer mag, tanzt zwischen oder um die Kirchenbänke und genießt das besondere Ambiente. Große Offenheit & ein paar Regeln Prinzipiell habe das Hydra-Team in der Stadt beste Erfahrungen gemacht, „auf dem Land wissen wir nicht, was passieren wird.“ Von der Kirche gebe es eine große Offenheit dem Projekt gegenüber. „Und es gibt Regeln: Keine Drinks in der Kirche, die religiösen Gegenstände vor Ort müssen sicher sein,“ heißt es seitens des Teams. Dann steht einer Partynacht im Kirchenschiff nichts im Wege. INFO 14. 6., ab 18 Uhr. 25 €, für Schüler*innen 10 €. Shuttle Linz–Gmunden und retour, www.holyhydra.at