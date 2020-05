Höhenrausch kurz vor dem Abflug

Aktiv beteiligen können sich die Höhenrausch-Besucher in der "Wunderkammer für Ausstellungsbesucher". In einem eigenen Raum werden private Leihgaben präsentiert. Allesamt Gegenstände oder Abbildungen, die mit dem Fliegen zu tun haben, ganz gleich, ob aus der Natur oder mechanische Fluggeräte – sie sollen einfach einen Bezug zum Fliegen haben und in eine Schuhschachtel passen. Die Objekte werden gesammelt und – mit einem Steckbrief versehen – ausgestellt.

Höhenrausch 2015

Dauer: 29. Mai bis 18. Oktober

Öffnungszeiten: täglich von 10 bis 20.30 Uhr

Info und Führungsanmeldung: 0732/784178-52555, info@ooekulturquartier.at

www.hoehenrausch.at