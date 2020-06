Einsatzkräfte sind am Limit: „Walding ist schon wieder abgesoffen“

In Schärding kann man schon wieder in weißen Halbschuhen durch die Stadt spazieren“, freut sich Feuerwehrkommandant Michael Hutterer über die flotten Aufräumarbeiten. Sämtliche Einsatzkräfte hätten „wie die Wasserbüffel angepackt“. Am Wochenende konnten die letzten Straßen vom Schlamm befreit werden, den das Hochwasser in der Barockstadt hinterlassen hatte.

„Wir hoffen nur, dass das so bleibt“, sagt Hutterer. Hydrografen warnen nämlich erneut vor Überflutungen: Aufgrund starker Regenfälle könnte der Inn bis Dienstagabend wieder die Warngrenze überschreiten. Die Feuerwehr hat deshalb den Hochwasserschutz reaktiviert. „Damit würden wir einen Pegel von 7,40 Metern packen, wir rechnen aber mit höchstens 6,40 Metern“, erklärt der Feuerwehrkommandant.