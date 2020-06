Hochwässer gut für die Natur

Der Naturschutz wurde von Anfang an in die Planung des künstlichen Gerinnes eingebunden. Es ist eine Insel entstanden, die die Steyr vom Gerinne trennt. Die Insel ist durch Ablagerungen förmlich herausgewachsen, sie wird selbst dann nicht überflutet, wenn Hochwasser herrscht. Auch dieses Gebiet wird zur Naherholung genutzt. Leider beginnen auch hier die Eschen abzusterben. Wie überhaupt in ganz Oberösterreich ein Eschensterben zu beobachten ist.

Obwohl das Wasser der Steyr sehr klar ist und man deshalb einen reichen Fischbestand vermuten würde, ist das Gegenteil der Fall. Denn das Gewässer ist nährstoffarm. So kommen zu Beispiel die Äschen ganz selten vor. Ein Untersuchungsprojekt soll die Ursachen klären. „Es sind nicht die Kormorane, wie so manche vermuten", erklärt Brands.

Die Armut an Nährstoffen ist aber gut für die Vielfalt an Pflanzenarten. Ist eine Wiese nährstoffreich, so profitieren bestimmte Arten davon und überwuchern die anderen Pflanzen. Die Armut lässt jedoch alle überleben, indem sie Dominanz verhindert. Besondere Arten sind in Steyr der Magerrasen und die Gemeine Küchenschelle, ein Hahnenfußgewächs mit gleichförmigen, behaarten, violetten Blüten.