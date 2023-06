Hitzige Debatte um Erdgasbohrungen in oö. Nationalparkgemeinde Molln

ADX argumentiert, dass Erdgas von der EU als sogenannte Brückentechnologie auf dem Weg zur Klimaneutralität eingestuft werde. Eine heimische Produktion sei eine Chance für eine sichere Versorgung und könnte die Abhängigkeit von ausländischem Gas reduzieren. Neben der Republik, die verschiedene spezifische Abgaben - beispielsweise "Förderzins" - lukriert, würde auch die Gemeinde Molln von dem Projekt profitieren.

Blumenstrauß überreicht

Vehement widersprachen all dem die Gegner des Projektes, die auch zu der Pressekonferenz gekommen waren. Kritik kam unter anderem von einer Bürgerinitiative, weiters von der Klimaallianz Oberösterreich und dem Naturschutzbund. Am versöhnlichsten war noch die Überreichung eines am geplanten Bohrplatz gepflückten Blumenstraußes an Fink. Weniger freundlich war die Ankündigung "Sie werden eine Aktivismus sehen, wie sie ihn noch nie erlebt haben" und die Drohung, als Mitverursacher der Klimakatastrophe gerichtlich angeklagt zu werden. Die Projektvorstellung sei voller "Lügen" gewesen und habe die negativen Folgen verschwiegen. Überall, wo Erdöl- und Gasfirmen ohne erfolgreichen Widerstand der Umweltschützer tätig seien, wären die Schäden enorm. Es gehe bei allen Energieunternehmen nur um Profitgier.

Der Mollner Bürgermeister Andreas Rußmann (SPÖ) stellte in einem Brief an die Einwohner fest, die Gemeinde habe keine nennenswerte Möglichkeit, auf das Verfahren der Montanbehörde Einfluss zu nehmen. Die politischen Vertreter der Marktgemeinde würden weder für noch gegen das Projekt Stellung beziehen. Sollte es genehmigt werden, werde sie sich bemühen, dass auch ihr etwas von der daraus folgenden Wertschöpfung bleibe.