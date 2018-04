Hitlers Geburtshaus: „Minister Kickl steht hinter Plänen“

Wie künftig auf die Bedeutung des Ortes hingewiesen werden soll – derzeit steht ein Mahnstein vor dem Haus – sei offen und solle ebenfalls im Rahmen des Architektenwettbewerbs geklärt werden. Fest steht bisher nur eines: „Wir müssen dem Haus die Optik nehmen.“

Während das Ministerium an den Vorbereitungen für den Wettbewerb arbeitet, tobt unverändert der Rechtsstreit mit der Ex-Eigentümerin Gerlinde P. Sie will gerichtlich eine höhere Entschädigungssumme als die 310.000 Euro erstreiten, die die Republik für die Liegenschaft gezahlt hätte. Zugeständnisse an P. seien jedenfalls ausgeschlossen, betont Feiner. „Die Basis für das, was die Republik zahlt, können immer nur Schätzungsgutachten von beeideten Sachverständigen sein. Basarische Entgegenkommen kann ich mit Sicherheit ausschließen.“