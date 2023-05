Historisches Schwimmwagentreffen zu Pfingsten am Traunsee

Seit den 60er-Jahren des vorigen Jahrhunderts wird jedes Jahr an einem See im Salzkammergut ein Schwimmwagen-Treffen organisiert - heuer zu Pfingsten wieder einmal am Traunsee in Oberösterreich.

In den letzten Jahren präsentierten Enthusiasten aus halb Europa ihre fahrenden und schwimmenden Gefährte am Attersee, am Mondsee und letztes Jahr am Wolfgangsee.