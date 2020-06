Hirngeschüttelte am Linzfest

Bei Attwenger ist grundsätzlich alles erlaubt. Jeder Stil, der dem Linzer Duo auf seinen Reisen untergekommen ist, wird mit Schlagzeug, Maultrommel, Harmonika und pointierten Texten ins Attwengerische übersetzt. Jedes noch so sensible Thema – sei es die Wirtschaftskrise, Kapitalismus, Rechtsextremismus oder Armut – kommt auf den musikalischen Seziertisch. Alles ist erlaubt, außer still sitzen. „Das Publikum ist da, um Töne körperlich auszudrücken. Sitzen verträgt sich nicht mit unserer Musik", erklären Markus Binder und Hans-Peter Falkner.

Gestern, Samstag, sorgten sie am Linzfest im Donaupark für Hirnschütteln – so will es zumindest ihr Hit „ Shakin My Brain" vom aktuellen Album „Flux", was auf gut Oberösterreichisch so viel wie „g`schwind" heißt. Der Kunst des Verwirrens sind sie treu geblieben. Sonst hat sich – wie immer – alles verändert.