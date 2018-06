Hinteregger Alm: Idylle bei Rundtour im Toten Gebirge

Rund um die verwitterten Holzbalken der früheren Almhütte hat sich auf 1900 Metern eine alpine Blütenpracht entwickelt.

Der Wegweiser zeigt Richtung Aiplhütte, vorerst über gemütliche Pfade. Was jetzt folgt, wäre in den USA schon längst in den Rang eines Disney Parks erhoben worden. Der Weg windet sich zwischen Kalksteinblöcken und geradezu antiken Lärchen- und Zirbenbäumen. Sie säumen den Weg wie verzauberte Riesen und Zwerge. Die Erinnerung an alte Märchen kommt hoch. Rübezahl könnte jederzeit auftauchen. Kein Künstler könnte die Vielfalt dieser Komposition überbieten. Staunen und Dankbarkeit überkommt den Wanderer bei diesem Anblick.

Aber es wartet noch ein besonderer Höhepunkt: Unzählige bizarre Felsformationen werden sichtbar. Wie in einem geologischen Lehrpfad hat sich das Kalkgestein in eine Vielfalt von Windungen, plastischen Strukturen und Abbrüchen verformt. Ein Kunstwerk der Natur, das in dieser Form einmalig ist. Über Millionen von Jahren hat die Natur dieses Meisterwerk geschaffen. Man fühlt geradezu das Tote Gebirge. Kurioserweise nennen die Einheimischen diesen Landstrich „bei der Rebhenn“. Von einem solchen Tier ist jedoch nichts zu sehen. Nur eine schwarze Kreuzotter huscht in eine Felsspalte.

Der Abschied von diesem Naturwunder fällt nicht leicht. Nun verläuft der Weg ostwärts durch ein kleines Tal bis zur einsamen Aiplhütte, die im Schutz eines mächtigen Steinwalls ruht. Ab hier geht’s wieder Richtung Süden auf einem Waldpfad bis zu einer Holzbank mit schöner Aussicht. War es bis hier vom Gipfel abwärts gemütlich, folgt nun der steile Abstieg durch den Wald. Über enge Serpentinen gelangen wir wieder zur Hintereggeralm.

Eine gemütliche Rast vor der Kinkhütte beendet die spannende Rundtour. Der Suppentopf und der Ennstaler Steirerkas schmecken vorzüglich.