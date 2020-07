„Hier geht ordentlich die Post ab“

Das neue Nationalstadion bekommt die weltgrößte Überdachung." So titelte am Freitag „The Straits Times", die dominierende Zeitung des Stadtstaates, über die neueste Errungenschaft Singapurs. Die Spannweite werde 310 Meter betragen, allein das computergesteuerte Schließen und Öffnen des 75.000 großen Daches werde 25 Minuten dauern. Im November 2013 soll der eine Milliarde Euro teure Bau fertig sein. Das Stadion steht für das, wonach Singapur strebt: Man will sich mit den Spitzen der Welt messen.

Um als so kleiner Staat überleben zu können, bedarf es großer Anstrengungen. Diese bauen auf drei Grundsätzen auf: Alle sozialen, religiösen und ethnischen Kulturen sind gleich. Keine Korruption, wir wollen ein sauberer Staat sein. Daher gibt es auch kein Trinkgeld. Militärische Stärke. Wehrpflicht ist zwei Jahre, dazu kommen bis zum 40. Lebensjahr jährliche Übungen.

„ Singapur ist wie ein nordeuropäisches Land", sagt Volker Ammann, der österreichische Wirtschaftsdelegierte. Der Stadtstaat ist bekannt als Finanzzentrum und Umschlagplatz für Schiffsgüter. Ausländische Firmen sind von Singapur begeistert. So wird beispielsweise Rolls-Royce hier ein Werk für Flugzeugturbinen eröffnen. Investitionen machen sich bezahlt. Das 2600-Betten-Hotel Marina Bay Sands, das auf den Dächern seiner drei Türme einen 150 Meter langen Swimmingpool hat, spielte die Kosten von 4,5 Milliarden Euro bereits nach einem Jahr herein.

Für Geschäfte ist Singapur ein idealer Standort. Die Steuern sind niedrig, erst ab einem jährlichen Einkommen von 200.000 Euro werden 20 Prozent fällig. Alle sprechen Englisch, die Stadt hat westlichen Standard. Weil die Nachfrage hoch ist, steigen die Immobilienpreise jährlich um vier bis fünf Prozent. Das Leben ist teuer, eine 100--Wohnung kostet vier bis fünf Millionen Euro.