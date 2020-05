„Heute überleben Patienten mit 90-prozentiger Verbrennung“

Prugger hält die Spitalsreform für „alternativlos und unverzichtbar“. Jeder vierte Österreicher sei einmal jährlich in Spitalsbehandlung. Österreich liege damit EU-weit an der Spitze. Das Angebot schaffe die Nachfrage, „das teuerste Bett ist das leere Bett“. Kein Land habe so viele Akutbetten wie Österreich. Die wichtigste Maßnahme sei die Kooperation mit anderen Spitälern. „Hier liegt das Geld auf der Straße, hier kann man einsparen, ohne dass es der Patient merkt.“ So kaufe das UKH gemeinsam mit dem benachbarten AKH gemeinsam die Medikamente ein, das UKH greife auch auf das Blutlabor des AKH zurück. „Das bringt 140.000 Euro.“