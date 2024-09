Die Glorifizierung des Gatschwetters: Habt ihr das so gewollt?

Was wurde zuletzt über den heißen Sommer gemault und gesudert. Über die Gelsen, die Hitze, den Schweiß und das tropfende Eis. So, da haben wir es nun also: Es ist Herbst.

In den sozialen Medien finden sich plötzlich nur noch Fotos von Teetassen, Kürbissen, Kuscheldecken und Zimtschnecken. Wer es nicht besser weiß, kommt auf die Idee, dass Oktober und November wohlig-wärmende Freunde des Wohlbefindens seien. Lächerlich!