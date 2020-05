Hellste Explosionen des Universums

Beim heurigen Ars Electronica Festival geht es um den Urknall, um den Ursprung der Welt. Ihn zu erforschen ist ein Ziel des europäischen Kernforschungszentrums CERN, mit dem das Festival heuer erstmals zusammenarbeitet. CERN beschleunigt Teilchen enorm und lässt sie beschleunigen, um zu sehen, was passiert. Das Projekt Fermi, an dem Bonnell mitarbeitet, hat ebenfalls dieses Ziel. Es werden aber die natürlichen Teilchenbeschleuniger genützt. Neutronensterne treffen in weit entfernten Galaxien aufeinander, es bilden sich schwarze Löcher, die ständig Masse mit Beinahe-Lichtgeschwindigkeit anziehen, es kommt zu Explosionen, es wird enorm viel Energie frei.

Bonnell und Hager halten heute, Sonntag, im Linzer Ars Electronica Center Vorträge: von 10 bis 11 Uhr, von 12 bis 13 Uhr und von 16 bis 19 Uhr. In 3D-Animationen wird das AEC in ein Raumschiff verwandelt, das bis ans Ende des Universums fliegt. In einer weiteren 3D-Animation kann man das neue ELT-Teleskop (extremly large teleskop) besuchen, das die europäische Raumfahrtsbehörde ESA in den Bergen Chiles um eine Milliarde Euro errichtet. NASA-Mann Bonnell ist von Linz sehr überrascht. "Ich habe noch nie einen Ort besucht, wo man sich so viel mit diesen Vorgängen beschäftigt."