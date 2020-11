Heimische Winter-Vitaminbomben

166 Betriebe bauen in OÖ auf einer Fläche von 1812 Hektar Gemüse an. Mit dem Einsatz von 3000 Saisonarbeitskräften konnte so die Anbaufläche auf hohem Niveau gehalten werden. 2020 gab es sogar erstmals wieder einen Anstieg bei den Betrieben. Die Stärke liegt in der großen Vielfalt der Gemüsearten zur regionalen Vermarktung und zur saisonalen Verarbeitung.

Seit 2015 werden vermehrt Süßkartoffeln angebaut und nachgefragt, auch die Anbaufläche von Pastinaken hat sich in den vergangenen fünf Jahren fast verdoppelt.

Vitamine, Mineralstoffe, sekundäre Pflanzenstoffe und Ballaststoffe – wer zu regionalem Wintergemüse greift, tut nicht nur der Umwelt, sondern auch seinem Körper Gutes.