Heftiger Konflikt um Wohnungsneubau in Weyregg/A.

Die Wogen gehen hoch in Weyregg am Attersee, alte Bekanntschaften werden zerrissen. Der geplante Neubau von 18 Wohnungen im Zentrum (Kirchendorf) durch den Mondseer Bauentwickler Wohnzone stößt auf den Widerstand der Anrainer, die sich in der Initiative „Rettet das Kirchendorf“ zusammengeschlossen haben. Ihr Sprecher ist Nikolas Bracher, der beruflich Richter am Bundesverwaltungsgerichts in Linz ist.