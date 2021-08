Unwetter am Sonntag

Am Sonntag soll die Unwetter-Serie mit kräftigen Gewittern und Regenschauern in die nächste Runde gehen. Um die Mittagszeit beginnt es wieder zu regnen. Speziell in Osttirol muss mit aufflammender Gewittertätigkeit gerechnet werden. Nach Osten und Südosten hin scheint länger die Sonne, bevor ab dem späteren Nachmittag dunkle Wolken aufziehen und teils gewittrige Regenschauer bringen. Allerdings wird es voraussichtlich nicht überall nass.

Im Donauraum beginnt der Sonntag sehr windig, stellenweise sogar stürmisch mit Windrichtung aus West. Tagsüber ist aber das bodennahe Windfeld abseits von Gewittern meist nur schwach ausgeprägt. Am Morgen werden zwölf bis 20 erwartet, dann steigt das Thermometer noch auf 18 bis rund 30 Grad. Am kühlsten bleibt es in den Regenzonen im Westen, am wärmsten wird es im äußersten Südosten.

Sonniger(er) Wochenstart

Am Montag zeigt sich die Sonne zumindest zeitweise in allen Landesteilen, am meisten Sonnenschein wird von Unterkärnten über die südliche Steiermark bis ins Burgenland erwartet. Allerdings bilden sich im Zuge eines schwachen Störungsausläufers im Tagesverlauf vermehrt Quellwolken und ab Mittag steigt die Schauerneigung besonders im westlichen Bergland wieder deutlich an. Ein paar isolierte Gewitter werden ebenfalls erwartet. Abseits davon weht der Wind oft nur schwach aus unterschiedlichen Richtungen. Nach neun bis 17 Grad am Morgen gibt es Tageshöchsttemperaturen von 23 bis 29 Grad.