Heftige Kritik an Landwirten

Es geht nur um ein paar Meter, die nach Ansicht von Franz Allerstorfer, Bürgermeister in Feldkirchen an der Donau, über ein Menschenleben entscheiden könnten – wie im Fall des tragischen Unfalls eines 22-Jährigen aus Goldwörth. Ein Maisfeld soll einem Traktorlenker am Montag auf der Goldwörther Landesstraße die Sicht auf den jungen Motorradfahrer versperrt haben, gab dieser an. Manuel B. starb noch an der Unfallstelle an seinen schweren Verletzungen.

Einen ähnlichen Fall gab es im September 2010 in Zell an der Pram, Bezirk Schärding. Auf einer Kreuzung, die wegen der Maisfelder und einer Bergkuppe als unübersichtlich gilt, kollidierte ein Auto mit einem Moped, auf dem zwei 15-Jährige saßen. Beide starben.