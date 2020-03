Harrison Ford folgt „Ruf der Wildnis“

Das Schicksal nimmt seinen Lauf, als Buck genau in dieser Nacht gestohlen und an einen kanadischen Frachtführer verkauft wird. In Kanada soll Buck in einem Hundeschlittenteam die Post im kalten Norden zustellen. Buck merkt schnell, dass weit weg von Zuhause ein eisiger Wind weht.

Freundschaft

Bucks abenteuerliche Reise führt ihn zu John Thornton. Vom allerersten Moment spürt man die große Freundschaft zwischen Mensch und Tier, von der die Geschichte von nun an geprägt wird.

Gemeinsam machen sich Buck und John auf den Weg durch wunderschöne Landschaften, um einen Bösewicht zu stellen.