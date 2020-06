Happening für die Onlinefreiheit

Zu den Klängen von „Also sprach Zarathustra“ ertönten am Freitagabend die legendären Worte von Neil Armstrong am Mond: „One small step for a man, one giant leap for mankind“ und eröffneten das Jubiläumsfest des freien Kunst- und Kulturnetzwerks servus.at in der Linzer Stadtwerkstatt.