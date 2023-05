Hallstatt gegen Selfie-Jäger: Zaun wurde wieder abmontiert

750 Einwohner hat Hallstatt, seit Jahren kämpft die Gemeinde gegen die Touristenmassen. "Wir haben schon eine Beschränkung für Busse eingeführt. Diese liegt bei 54. Für Pkw haben wir Platz für 450, aber da sind wir schnell an der Grenze", sagt der Bürgermeister. Zwölf Personen stellt der Ort allein zur Gästebetreuung ab.

Ersuchen an Gäste

Und der heurige Sommer könnte wieder jede Menge Touristen bringen. "Wir haben bereits im ersten Quartal ein deutliches Plus an Gästen." Überlegt wird auch, mit große Reiseanbietern in China Kontakt aufzunehmen, um Regeln für Hallstatt auszuarbeiten. "Dass man sich vorher anmelden muss und eben nicht immer kommen kann", führt Scheutz weiter aus.

Ein kleiner Fortschritt wäre es aber schon, wenn alle Touristenführer Headsets zur Erklärung bei Führungen verwenden. "WissenS, sonst schreien die so", sagt der Ortschef.