Haftstrafen für Bordell-Zündler im Nazi-Dunstkreis

Am 14. Mai 2012 seien sie zum Saunaclub „Centaurus“ in Wien gefahren, dort hätten bereits Teppiche, Handtücher und Brandbeschleuniger bereitgelegen. Ein Feuerwerkskörper habe das Flammeninferno dann entfacht.

So schilderten ein 24-jähriger Kroate und ein 32-jähriger Oberösterreicher aus dem Dunstkreis des Neonazi-Netzwerks „ Objekt 21“ das Verbrechen, das ihnen am Donnerstag am Landesgericht Wels vorgeworfen wurde. Der Prozess fand unter schärfsten Sicherheitsvorkehrungen statt. Ihr Motiv: Geldbeschaffung.