„Hätte gerne mit Sinatra gesungen“

Was die Popularität betrifft, gelang Mendt der Durchbruch in den 1970er Jahren in Wien mit dem Lied A Glock’n, die 24 Stunden läut’. Heute ist sie über die Landesgrenzen hinaus bekannt und gibt immer noch Konzerte.

Bei einem „fulminanten Konzert mit Sextett“ präsentieren Mendt und ihre Band am Dienstag, 8. Mai um 19.30 Uhr im Linzer Musiktheater eine musikalische Bandbreite Vom Wienerlied zum Jazz.

Ob es eine Verbindung der beiden Genres gibt? „Gute Musik ist Jazz, das hat schon Joe Zawinul gesagt“, meint Mendt. Es sei vielleicht keine schlechte Idee, ein Wienerlied zu „verjazzen“, also mittels Arrangement in Jazz zu verwandeln. „Das Wienerlied ist ein schönes Kulturerbe. Aber ich sehe mich nicht als Wienerliedsängerin. Ich bin eigentlich Jazzerin.“ In Linz steht ein Repertoire aus Mendts Leben am Programm. Darunter sind Werke von André Heller, Georg Danzer und Gerhard Bronner. „Sie alle haben für mich geschrieben, Danzer sogar bis zu seinem Tod“, erzählt Mendt, die auch anderen die Bühne zugänglich macht.

Die Nachwuchsförderung liegt ihr am Herzen. Jährlich organisiert sie ein Jazzfestival in St. Pölten, zu dem sie Newcomer und bekannte Musiker einlädt. Beim heurigen Festival am 1. und 2. Juni wird unter anderem die gebürtige Gallspacherin Ina Regen auftreten. Jungen Talenten empfiehlt Mendt, das Handwerk als Musiker zu lernen. „Im Jazz musst du die Musik studieren.“ Denn Improvisationen seien herausfordernd.