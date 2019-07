Gugl-Arena spaltet die Leichtathleten

Prominente Unterstützung kommt vom Präsidenten des Europäischen Verbandes ( EAA), dem Norweger Svein Arne Hansen. In einem offenen Brief an Bürgermeister Klaus Luger heißt es, die Gugl habe „entscheidende Bedeutung für Spitzen- und Nachwuchsathleten in Linz und ganz Österreich“. Deshalb solle sie unbedingt erhalten werden. Der Zuschlag für eine Meisterschaft wird in Aussicht gestellt.

Zug ist abgefahren

„Der Zug ist abgefahren“, sieht OÖ-Präsident Rauch die Sache nüchtern: „Das Stadion werden wir vermutlich nicht zurückbekommen.“ Er hält auch wenig von Petitionen, setzt vielmehr auf Gespräche mit der Politik. Die gebe es bereits, heißt es aus dem Büro des urlaubenden Landesrats Achleitner. Der Leichtathletik soll auch in Zukunft eine optimale Infrastruktur für Training und Wettkampf zur Verfügung stehen. Dazu würden mehrere Standorte in Linz geprüft. Allzu viele Möglichkeiten gibt es laut Rauch jedoch nicht: „Es ist leicht zu sagen, wir bauen geschwind ein Stadion. Das muss man sich genau überlegen.“ Die zentrale Herausforderung ist, wo eine achtbahnige Rundlaufbahn als vollwertiger Ersatz für die Gugl gebaut werden kann.

Autor: Gerhard Marschall