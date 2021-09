Grüne Batterie stützt Fotovoltaik

Das Pumpspeicherkraftwerk ist ebenso fertig geplant wie genehmigt. Es soll 235 Millionen Euro kosten, 2023 soll mit dem Bau begonnen werden, 2027 soll es in Betrieb gehen. Aus dem Traunsee wird in einer Tiefe von 8 bis 13 Metern unter der Oberfläche Wasser in einen Stausee hochgepumpt, mit einer Pumpleistung von 32 Kubikmeter Wasser in der Sekunde. Der Stausee nahe dem Großen Sonnstein auf rund 900 Höhenmetern wird durch das Aufschütten eines natürlichen Dammes errichtet, der 300 Meter lang und 60 Meter hoch ist. Besteht zusätzlicher Strombedarf, geht das Wasser in einer Röhre mit vier Metern Durchmesser wieder runter Richtung Traunsee, wo eine Kraftwerksturbine mit einer Leistung von 40 Kubikmetern Wasser pro Sekunde angetrieben wird.