Große Zustimmung für neuen Militärkommandant

Nach der einstimmigen Zustimmung der Oberösterreichische Landesregierung am Montagnachmittag steht der Bestellung des neuen Militärkommandanten im Land ober der Enns nichts mehr im Wege. Verteidigungsminister Thomas Starlinger sollte den 57-jährigen Oberst des Generalstabsdienstes Dieter Muhr mit Jahresbeginn 2020 zum neuen Militärchef in OÖ ernennen können.

Der Oberösterreicher Muhr war im August zum interimistischen Nachfolger des langjährigen oö. Militärchefs Kurt Raffetseder berufen worden. In der Vorwoche hatte Starlinger mit Landeshauptmann Thomas Stelzer, aber auch mit den Landeshauptleuten von Tirol und Vorarlberg, wo ebenfalls neue Kommandanten eingesetzt werden, Gespräche über seine Favoriten geführt. Die beiden Obersten des Generalstabsdienstes Ingo Gstrein für Tirol und Gunther Hessel für das Ländle dürften ebenfalls mit Jahresbeginn fixiert werden.

Der in Kronstorf, Bezirk Linz-Land, mit seiner Familie lebende Muhr war vor seinem interimistischen Wechsel ins Militärkommando am Fliegerhorst Vogler in Hörsching im Verteidigungsministerium tätig. Dort verantwortete er den von der türkis-blauen Regierung initiierten Aufbau der Sicherheitsschule. Diese wurde im Juni dann von der Übergangsregierung aus Kostengründen kurzzeitig wieder abgeblasen. Nach heftigen politischen Diskussionen startete die Schule dann aber doch.