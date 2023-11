Große Suchaktion in Linz: Demenzkranker fuhr nach Venedig

Am Samstag erhielt die Linzer Polizei dann einen Anruf aus dem Ausland: Der 50-Jährige wurde am Samstag orientierungslos in Venedig aufgegriffen und sei in eine psychiatrische Klinik gebracht worden. Wie er dort ohne Geld hingekommen ist, ist noch Gegenstand von Ermittlungen. Es liegt jedoch nahe, dass er mit dem Zug gefahren ist, denn der Mann war schon einmal verschwunden und war damals per Bahn nach Innsbruck gefahren.

