Große Oper und junges Theater

Es ist großes Premieren-Wochenende am Linzer Landestheater, nämlich gleich an zwei Spielstätten:

Im großen Saal des Musiktheaters wird mit „Il Trovatore“ („Der Troubadour“) ab sofort zur ganz großen Oper gebeten. Morgen, Samstagabend, feiert das Verdi-Stück Premiere. Der Inhalt der populären Oper ist für manche der Gipfel an Absurdität: eine Mutter, die ihr eigenes Kind in die Flammen wirft, im Glauben, es sei ein anderes; zwei Brüder, die seit frühester Kindheit getrennt sind, und sich nicht nur unerkannt in einem Bürgerkrieg als Feinde gegenüberstehen, sondern auch Rivalen um die Gunst derselben Frau sind; einer der Brüder, der genau in jenem Moment, in dem er den anderen töten lässt, erfährt, dass das sein lang vermisster Bruder ist. Und in dieser Tonart geht es weiter.Die musikalische Leitung des opulenten Werkes hat Enrico Calesso inne, für die Inszenierung zeichnet Gregor Horres verantwortlich, Bühne und Kostüme sind von Jan Bammes.