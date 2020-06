Groër-Denkmal umgestaltet: Kardinal Mühlstein umgehängt

Dem verstorbenen Wiener Erzbischof Hans Hermann Groër (1919–2003) ist ein Relief an der Fassade der Pfarrkirche von Hohenzell, Bezirk Ried (OÖ), gewidmet: In Stein gemeißelt ist das unvollständige Bibelzitat "Wer aber eines von diesen Kleinen ...". Auf einer Tafel wurde vermerkt, dass der Kardinal dort im Jahr 1989 für Ungeborene gebetet hat.

Sepp Rothwangl, Obmann der Plattform Betroffener Kirchlicher Gewalt, ist über die "scheinheilige Tafel" empört: Sie leugne, dass der Kardinal mehrere Zöglinge sexuell missbraucht habe (die "Affäre Groër" führte im Jahr 1995 zu einem Kirchen-Volksbegehren und einer Austrittswelle).

Weil sich Dorfpfarrer Josef Bauer weigert, der Groër-Verehrung in Hohenzell ein Ende zu setzen, hat Rothwangl am Montag das Denkmal auf eigene Faust umgestaltet: Mit einer Eisenkette befestigte er unterhalb des Reliefs einen massiven Mühlstein, aus dem der Kopf des Kardinals ragt. "Es soll an die Verbrechern Groërs erinnern, die von seinen Anhängern nach wie vor abgestritten werden", sagt der Aktivist.