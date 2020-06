Griff in die NS-Kiste: Haftstrafen

Die Wahrscheinlichkeit, dass die Ähnlichkeiten reiner Zufall sind, ist sehr gering“, betont der Historiker Gerhart Marckhgott am Freitag im Landesgericht Linz. Der Direktor des Landesarchivs und sein Kollege Josef Goldberger sind am zweiten Tag des Wiederbetätigungsprozesses gegen zwei Ex-Funktionäre der rechtsextremen Nationalen Volkspartei (NVP) als Zeugen geladen. Die beiden Historiker hatten im August 2009 im Auftrag der Landeswahlbehörde ein Gutachten erstellt. Sie verglichen das Programm der NVP mit dem Parteiprogramm der NSDAP (1920) und einem SS-Schulungstext aus dem Jahr 1944.



„Der Aufbau des NVP-Programms entspricht 1:1 dem Aufbau des Programms der NSDAP“, erklärt Marckhgott. In den vorliegenden NVP-Texten seien mehrere Merkmale enthalten, die in dieser Kombination für nationalsozialistische Ideologie charakteristisch sind. „Im Fall des SS-Schulungstextes ist fast seitenweise daraus abgeschrieben worden.“ Das Verlangen eines Volksstaates für alle Deutschen oder die Forderung nach einer Politik ohne Parteien seien beispielsweise ganz typisch für rechtsextremes Gedankengut.