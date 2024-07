Dr. Graugans und Mag. Waldrapp: Was Menschen von Vögeln lernen können

Graugänse sind erstaunliche Tiere. Sie fliegen täglich in kleinen Gruppen los, eine Gans übernimmt die Führung. In Forschungen wurden den Tieren Persönlichkeitseigenschaften zugeordnet, die Ergebnisse sind überraschend: Ganz vorne fliegt nicht jene Gans, die am dominantesten ist, sondern die mutigste, die die anderen vor Fressfeinden und weiteren Gefahren beschützt.