Grau in grau: Junge Künstler bringen Leben in die Bude

Den zunehmenden Verfall des Ortskerns hat sie hautnah miterlebt: Ihre Eltern mussten ihr Kaufhaus schon vor 30 Jahren schließen. „Das Festival macht sichtbar, was verloren gegangen ist. Wir wollen um unser Kulturgut, das klein strukturierte Dorf- und Geschäftsleben, kämpfen.“

In den vergangenen zwei Jahren waren es Fotoinstallationen an den Wänden verlassener Häuser, heuer gehe man in die Nachhaltigkeit. Mit der Aktion „Artists in Residence“ komme wieder Leben in die Bude, versprechen die jungen Künstler, die sich in vier Geschäftslokalen eingenistet haben. Sie stammen aus Attersee und sind gut in der Linzer und Wiener Szene vernetzt, erklärt Maul-Röder. Zurück in der Heimat, nutzen sie die leeren Räume als Werkstätte, die Schaufenster als Bühne. So auch das Kaufhaus Miglbauer, wo sie sich von den Besuchern über die Schulter schauen lassen.