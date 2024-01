Helnwein verhüllt Gmundner Rathaus und Stadttheater

„Großformatige Bilder an und in öffentlichen Gebäuden haben eine lange Tradition - von den Wandmalereien in Ägypten, Pompeji, der Renaissance bis in die Neuzeit. Seit dem Beginn des 20. Jahrhunderts ist unsere Welt allerdings mit großformatigen Billboards vollgepflastert, die in erster Linie Reklame- und Propaganda-Zwecken dienen, und ich denke, es ist an der Zeit, dass Künstler diese Bildflächen wieder zurückerobern“, erklärt Helnwein.

Für den kommenden Sommer ist eine Ausstellung mit Werken des Künstlers im K-Hof Museum geplant.