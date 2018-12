„Gott traut uns immer einen neuen Anfang zu“

Gibt es Defizite in der Sinnbeantwortung?

Es fehlt oft die Resilienz (innere Widerstandsfähigkeit, Anm.d.Red.) in der Frage, was ist ein gutes Fundament, das auch in Krisen und Katastrophen trägt. Leiblich wird man widerstandsfähiger gegen Krankheiten, wenn man sich gesund ernährt, sich bewegt, genug schläft. Das gilt es auf die psychische und spirituelle Gesundheit zu übertragen. Es braucht Zeiten der Stille und des Gebetes, der Freundschaft und der Gemeinschaft, der Freud e am Leben, die Suche nach Versöhnung. Wenn man unversöhnt ist, kann man nicht gut denken und arbeiten, man schläft schlecht. In den Bereichen versöhnt leben, sich selbst annehmen können, geliebt werden, spirituelle Wurzeln zu haben sehe ich einen Lern- und Entwicklungsbedarf.

Nochmals zum Thema Pfarreien. Zurück zur Zukunft der Pfarren. In der deutschen Diözese Trier herrscht Aufregung, weil der Bischof die Anzahl der Pfarren von 900 auf 35 zusammenfassen will.

Ich habe selbst drei Jahre in Tier gelebt und in den Pfarren mitgeholfen. Grundsätzlich ist es wichtig, dass wir am Ort, wo wir wohnen, auch den Glauben leben und feiern. Wir wollen örtliche Strukturen stärken, wir schauen aber auch auf andere Bereiche, die wichtig, aber nicht pfarrlich gebunden sind. Ein Grundvollzug der Kirche ist zum Beispiel die Caritas. Sie ist meistens nicht in der Pfarre angesiedelt. Wir sollten ein stärkeres Sensorium für unterschiedliche Ebenen entwickeln. Auch dafür, was für uns ein Niemandsland ist, wo wir gar nicht präsent sind. Auch dafür, was eine Pfarre leisten kann und was nicht mehr. Es ist zum Beispiel so, dass in jüngeren Pfarren ein Großteil der Pfarrgemeinderäte von auswärts kommen.

Das territoriale Prinzip hat eine Bedeutung, ist aber aufgrund der Mobilität, der Individualisierung und der vielen Lebensbereiche, die jeder hat, auch zu relativieren.

Kinder-, Jungschar- und Ministrantenarbeit erfolgt zum Beispiel auf Pfarrebene. Jugendarbeit muss über die Pfarre hin aus gehen. Es gibt oft wenig Erstkommunionkinder in einer Pfarre. Da gibt es dann sinnvollerweise eine Kooperation mit der Nachbarpfarre. Man wird auch nicht in jeder Pfarre eine Firmvorbereitung machen, noch dazu, wenn die Kinder sowieso in die Schule der Nachbarpfarre gehen.

Wir wollen die Kooperation zwischen den Pfarren stärken. Caritas, Katholische Aktion und Bildungswerk sind oft stärker regional. Diese Ungleichzeitigkeit ist eine Herausforderung und wir erwarten von unseren Hauptverantwortlichen und Priestern eine gewisse Mobilität. Wir haben zwar einen Priestermangel, haben aber so viele Hauptverantwortliche wie nie zuvor. Es wird auch ein Miteinander von Haupt- und Ehrenamtlichen geben müssen.

In Zukunft dürfen ja auch Pfarrassistenten die Taufe vornehmen.

Es ist aufgrund der pastoralen Situation und des Miteinanders von Priestern und Assistenten notwendig, dass die Taufbeauftragung an Assistenten übertragen wird. Dort, wo es notwendig ist.

Maria Hasibeder, die neue Präsidentin der Katholischen Aktion, fordert, die patriarchale Struktur der Kirche in eine partnerschaftliche verwandeln.

Ich bin froh darüber, dass sie diese Aufgabe übernommen hat. Auf der einen Seite sind pa triarchale Strukturen da. Wenn ich das reale Kirchenleben auf der anderen Seite anschaue, dann wir sind eher matriarchal.

Die Frauen dürfen die Arbeit machen, die Männer treffen die Entscheidungen.

Das stimmt teilweise. Aber es sind in der Diözese, bei den Pfarrassistenten und im Schulbereich durchaus auch Frauen in Führungspositionen. Im Bereich der Theologie und der Spiritualität gibt es starke Entwicklungsmöglichkeiten für Frauen. Da müssen die Ressourcen noch gehoben werden.

Papst Franziskus hat eine Kommission zum Thema Frauendiakonat eingesetzt. Hasibeder wünscht sich die Priesterweihe für Frauen.

Der Papst hat die Kommission schon vor vier Jahren eingerichtet. Ich habe gehört, dass die Kommission ihre Arbeit beendet hat, kenne aber das Ergebnis noch nicht. Der Papst hat zur Frauenpriesterweihe mehrfach gesagt, dass sie nicht möglich ist. Hier bin ich an die Gesamtkirche gebunden.

Kardinal Marx, Vorsitzender der deutschen Bischofskonferenz, fordert aufgrund der weltweiten sexuellen Missbräuche Strukturänderungen. Ist der Zölibat eine Struktur, die Übergriffe begünstigt?

Ich glaube nicht, dass der Anteil bei Zölibatären höher ist als bei Verheirateten. Wenn ich es zugespitzt sage, ist der Ort der massivsten Gewalt nach wie vor die Familie.

Es ist beim Zölibat wichtig, gut zu schauen, wann die Entscheidung dafür getroffen werden soll. Priester werden frühestens mit 25 Jahren geweiht. Die ehelose Lebensform hat ein Sinnpotenzial und ein Potenzial der Fürsorge für andere, sie hat aber auch ihre Fallen und Widerhaken. Das ist aber bei anderen Lebensformen auch der Fall.