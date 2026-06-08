Zoo in Oberösterreich: Warum diese Gorilla-Beziehung so besonders ist

Ob auch Gorillas Vatertag feiern, ist nicht bekannt - Silberrücken Awembe und sein Sohn Jabari im Zoo Schmiding in Krenglbach bei Wels haben jedenfalls eine für die Spezies außergewöhnlich innige Vater-Sohn-Beziehung.

Jabari darf seinem Papa auf der Nase herumtanzen, während sich dieser in Geduld übt. Awembe ist aber auch das große Vorbild für den Filius, der ihn in Sachen Brusttrommeln und Ästeschleppen eifrig nachahmt.