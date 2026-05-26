Zoo Schmiding in OÖ: Giraffenbaby Moyo purzelt aus 2 Metern Höhe ins Leben

Vor wenigen Tagen hat Giraffe Sarah im Zoo Schmiding in Krenglbach bei Wels ihren Giraffenbullen "Moyo" zur Welt gebracht, und das sehr ungewöhnlich mitten am Tag.

Tierpfleger überwachten die Geburt im Stall, der kleine Moyo plumpste aus rund zwei Metern Höhe zu Boden. "Ein wichtiger Moment, denn genau dieser "Geburtssturz" hilft dabei, Kreislauf und Atmung des Jungtiers in Gang zu bringen", erklärte Tierpflegerin Selina Wiener.