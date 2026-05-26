Zoo Schmiding in OÖ: Giraffenbaby Moyo purzelt aus 2 Metern Höhe ins Leben
Vor wenigen Tagen hat Giraffe Sarah im Zoo Schmiding in Krenglbach bei Wels ihren Giraffenbullen "Moyo" zur Welt gebracht, und das sehr ungewöhnlich mitten am Tag.
Tierpfleger überwachten die Geburt im Stall, der kleine Moyo plumpste aus rund zwei Metern Höhe zu Boden. "Ein wichtiger Moment, denn genau dieser "Geburtssturz" hilft dabei, Kreislauf und Atmung des Jungtiers in Gang zu bringen", erklärte Tierpflegerin Selina Wiener.
Das Jungtier erhielt den Namen "Moyo", übersetzt: "Herz", weil seine besondere Fellzeichnung auf einer Körperseite an ein kleines Herz erinnert. Moyo ist wohlauf. Kurz nach seiner Geburt versuchte er bereits aufzustehen "und wenig später konnten wir ihn schon beim Trinken der ersten Schlucke Muttermilch beobachten", so die Tierpflegerin. Mittlerweile unternimmt der junge Giraffenbulle erste Ausflüge in der Außenanlage.
Seltene, bedrohte Nubische Giraffen
Moyo ist bereits das neunte Giraffenjungtier, das in den vergangenen Jahren in dem oberösterreichischen Tiergarten geboren wurde. Die Giraffen im Zoo Schmiding gehören zur besonders seltenen Unterart der Nubischen Giraffen. "Nubische Giraffen sind eine Unterart der Nord-Giraffe, sie gehören zu den am meisten gefährdeten Giraffen und wurden von der Weltnaturschutzorganisation IUCN als vom Aussterben bedroht klassifiziert. Von ihr leben in der Natur nur noch etwa 455 adulte Tiere. Der Nachzucht in den Zoos im Rahmen internationaler Erhaltungszuchtprogramme kommt daher größte Bedeutung zu", erklärte Zoodirektor Andreas Artmann.
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