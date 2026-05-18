Waldrapp-Nachwuchs im Zoo Schmiding: Küken per Hand gefüttert

Der Zoo Schmiding in Krenglbach bei Wels vermeldet Nachwuchs bei den seltenen Waldrappen: Mehrere Küken sind geschlüpft und werden in zwei Nestern versorgt.

Kameras in den Felsnischen ermöglichen einen faszinierenden Einblick in das Familienleben einer der seltensten Vogelarten Europas, vom vorsichtigen Hudern der Küken bis hin zum regelmäßigen Füttern durch die Eltern. "Normalerweise bleiben solche Momente verborgen", erklärt Zoologin Daniela Artmann in einer Presseaussendung am Montag. Der Waldrapp, eine der seltensten Vogelarten "Waldrappen sind sicher keine klassischen Schönheiten", schmunzelt Artmann, "gleichzeitig zählen sie aber zu den seltensten Vogelarten Europas und waren in Mitteleuropa über Jahrhunderte sogar ausgestorben. Dank intensiver Schutz- und Wiederansiedelungsprojekte gibt es heute glücklicherweise wieder freilebende Populationen in Europa, die eigenständig ziehen und brüten. Deshalb sind wir besonders stolz über jeden geschlüpften Nachwuchs." Die geschlüpften Küken entwickeln sich "erfreulich gut".

Küken mit Hand aufgezogen Zwei Küken werden jedoch vorübergehend in der Jungvogelaufzucht betreut, weil sie von den Elterntieren nicht ausreichend gefüttert wurden. Die Aufzucht sei sehr intensiv, doch es sei schön zu beobachten, wie rasch sich die Jungtiere entwickeln. "Mittlerweile sind sie schon deutlich aktiver, neugierig und reagieren aufmerksam auf ihre Umgebung", sagt Tierpflegerin Daniela Eder.