Oberösterreich

Zoo Schmiding: Warum dieser Nachwuchs so besonders ist

Acht Stirnlappenbasilisken sind in Oberösterreich geschlüpft: Die tropischen Echsen sofort selbstständig und aktiv im Terrarium unterwegs.
15.04.2026, 11:12

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Drei junge grüne Echsen sitzen eng beieinander auf einem Ast vor dunklem Hintergrund.

Acht Stirnlappenbasilisken sind im Zoo Schmiding in Krenglbach bei Wels geschlüpft. Da sie - anders als die meisten Säugetiere - gleich nach dem Schlupf auf sich allein gestellt sind, müssen sie von Beginn an selbstständig Nahrung finden und sich in ihrem Lebensraum zurechtfinden.

Die tropischen Echsen sind daher bereits aktiv im Terrarium unterwegs und können von den Besuchern im Aquazoo beim Herumwuseln beobachtet werden.

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Die Stirnlappenbasilisken, die aus den Regenwäldern Mittelamerikas stammen, wurden unter kontrollierten Bedingungen im Inkubator nachgezüchtet.

Eier brauchten Feuchtigkeit und 28 Grad

Dabei sei viel Fingerspitzengefühl gefragt, denn "Temperatur und Feuchtigkeit müssen über Wochen sehr konstant gehalten werden", erklärt Tierpfleger Thomas Bauer. Die Eier wurden dabei in ein feuchtes Spezialsubstrat eingebettet, das die Feuchtigkeit gleichmäßig speichert und bei konstanten 28 Grad das Austrocknen verhindert.

Agenturen, eh  | 

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