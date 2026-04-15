Zoo Schmiding: Warum dieser Nachwuchs so besonders ist

Acht Stirnlappenbasilisken sind im Zoo Schmiding in Krenglbach bei Wels geschlüpft. Da sie - anders als die meisten Säugetiere - gleich nach dem Schlupf auf sich allein gestellt sind, müssen sie von Beginn an selbstständig Nahrung finden und sich in ihrem Lebensraum zurechtfinden.

Die tropischen Echsen sind daher bereits aktiv im Terrarium unterwegs und können von den Besuchern im Aquazoo beim Herumwuseln beobachtet werden.