Nashorn-Baby "Nuru" im Zoo Schmiding geboren

Die Freude im Zoo Schmiding in Krenglbach (Bezirk Wels-Land) über Nachwuchs bei den Breitmaulnashörnern ist besonders groß, nachdem im Dezember des Vorjahres ein Baby eine Woche nach der Geburt gestorben war.

Das männliche Kalb sei wohlauf, die Geburt "verlief ruhig und komplikationslos". Muttertier Niki, die 2012 das erste jemals in Österreich geborene Nashorn zur Welt gebracht hatte, kümmere sich von Beginn an um das Baby, teilte der Zoo am Freitag mit.

Das Jungtier mit einem Geburtsgewicht von 52 Kilogramm wurde auf den Namen "Nuru" getauft. Es wird rund ein Jahr lang gesäugt.

Längste Tragezeit überhaupt

Mit einer Tragzeit von rund 16 bis 18 Monaten zählen Nashörner zu den Landsäugetieren mit den längsten Tragezeiten überhaupt. Breitmaulnashörner gelten in der Natur als stark bedroht, "vor allem durch Wilderei und den Verlust ihres Lebensraums", so der Zoo.