18,5 Jahre alt und fit: Spezielles Gehege für "Anastasia" in OÖ

Das Tigergehege im Zoo Schmiding in Krenglbach bei Wels (Oberösterreich) wird seniorengerecht adaptiert: Da die Bewohnerin "Anastasia" mit ihren 18,5 Jahren zu den ältesten ihrer Art in europäischen Tiergärten zählt, wird für sie eine niedrige Aussichtsplattform errichtet, auf der sie rasten und ihr Revier überblicken kann.

Ein isoliertes Plateau soll verhindern, dass der betagten Großkatze die Kälte des Bodens in die Knochen kriecht.