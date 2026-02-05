Oberösterreich

18,5 Jahre alt und fit: Spezielles Gehege für "Anastasia" in OÖ

Ein Tiger mit Streifen steht im Schnee vor einem Gebüsch.
Im Zoo Schmiding wird für die Tiger-Seniorin altersgerecht umgebaut. Sie wird durch ihren jüngeren Partner "Thambi" offenbar fit gehalten.
05.02.26, 10:58

Hören Sie sich diesen Artikel an

Um diesen Artikel hören zu können, brauchen Sie ein KURIER Abo.

Kommentare

Merkliste

Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden.

Das Tigergehege im Zoo Schmiding in Krenglbach bei Wels (Oberösterreich) wird seniorengerecht adaptiert: Da die Bewohnerin "Anastasia" mit ihren 18,5 Jahren zu den ältesten ihrer Art in europäischen Tiergärten zählt, wird für sie eine niedrige Aussichtsplattform errichtet, auf der sie rasten und ihr Revier überblicken kann.

Ein isoliertes Plateau soll verhindern, dass der betagten Großkatze die Kälte des Bodens in die Knochen kriecht.

Nashorn-Baby "Nuru" im Zoo Schmiding geboren

Die Tigerin lebt seit ihrer Geburt im Zoo Schmiding. Seit Jahren ist sie mit einem jüngeren Partner namens "Thambi" zusammen - und der hält sie offenbar fit.

Zwei Tiger kuscheln aneinander, das Fell gestreift und orange-schwarz gefärbt.

"Anastasia" und "Thambi" beim Kuscheln

Ist "Thambi" nicht in ihrer Sichtweite, sucht sie sich einen Aussichtspunkt, um nach ihm Ausschau zu halten.

Die beiden kuscheln gern

 Immer wieder sind die beiden beim Kuscheln zu sehen. Aber wenn sie kein Interesse an Annäherung hat, setzt "Anastasia" auch klare Grenzen, inklusive dem einen oder anderen Prankenhieb.

Zoo Schmiding: Zweimal Nachwuchs bei Säbelantilopen
Agenturen, eh  | 

Kommentare