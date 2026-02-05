18,5 Jahre alt und fit: Spezielles Gehege für "Anastasia" in OÖ
Das Tigergehege im Zoo Schmiding in Krenglbach bei Wels (Oberösterreich) wird seniorengerecht adaptiert: Da die Bewohnerin "Anastasia" mit ihren 18,5 Jahren zu den ältesten ihrer Art in europäischen Tiergärten zählt, wird für sie eine niedrige Aussichtsplattform errichtet, auf der sie rasten und ihr Revier überblicken kann.
Ein isoliertes Plateau soll verhindern, dass der betagten Großkatze die Kälte des Bodens in die Knochen kriecht.
Die Tigerin lebt seit ihrer Geburt im Zoo Schmiding. Seit Jahren ist sie mit einem jüngeren Partner namens "Thambi" zusammen - und der hält sie offenbar fit.
Ist "Thambi" nicht in ihrer Sichtweite, sucht sie sich einen Aussichtspunkt, um nach ihm Ausschau zu halten.
Die beiden kuscheln gern
Immer wieder sind die beiden beim Kuscheln zu sehen. Aber wenn sie kein Interesse an Annäherung hat, setzt "Anastasia" auch klare Grenzen, inklusive dem einen oder anderen Prankenhieb.
