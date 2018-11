„Goldi“ ist vorsichtig optimistisch

Wenn Andreas Goldberger dieser Tage daheim in St. Lorenz am Mondsee die Sachen packt und Richtung Weltcup aufbricht, gibt es Tränen. Der gut einjährige Tobias und sein Bruder Alexander – er wird im Februar drei – möchten den Papa nicht loslassen. Doch der Weltcup ruft, Goldberger ist für den ORF wieder als Skisprung-Experte im Einsatz.

In Wisla ( Polen) starten die Skispringer am Wochenende in den Weltcup. „Für die Österreicher ist das eine sehr wichtige Saison“, sagt Goldberger. Neben dem Highlight Vierschanzentournee stehe die Heim-WM in Seefeld an. Das Skispringen auf dem Großschanze ist am Berg Isel in Innsbruck. „Das ist für jeden etwas Besonders, vor eigenem Publikum zu springen.“ Vor allem aber gelte es, die vergangene Saison hinter sich zu lassen. „Kein einziger Sieg im Weltcup, das sind wir nicht gewöhnt.“ Wobei Goldberger davon überzeugt ist, dass „die Ergebnisse schlechter waren als die Leistungen“.