Goldenes Ehrenzeichen für Heinrich Schaller

Auer: „Schätzen deine Geradlinigkeit“



Für Jakob Auer, Präsident des Aufsichtsrates der Raiffeisenlandesbank OÖ ist Jubilar Heinrich Schaller ein „Fels in der Brandung, der nicht wackelt und mit klarer Sprache und einem sozialen Gespür auch komplexeste Themen professionell aufgreift“. Er dankte Schaller für die jahrelange ausgezeichnete und freundschaftliche Zusammenarbeit sowie für die fachliche und soziale Kompetenz. Schaller habe Überzeugungskraft, sei ein Mensch klarer Worte und Entscheidungen, der die Raiffeisenlandesbank OÖ mit einem modernen, kompetenten Management-Stil führe“, betonte Auer in seiner Laudatio. „Deine Geradlinigkeit ist etwas, was nicht nur deine Freunde, sondern auch deine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ganz besonders an dir schätzen“, so Auer.